Чешский клуб "Млада Болеслав" выступил с обращением по поводу дальнейшей судьбы нападающего Николая Комличенко. Ранее сообщалось, что ЦСКА договорился по трансферу и заплатит за форварда 2,5 млн евро. Сторонам не удалось договориться, россиянин остается в Чехии.
"Руководство "Млады Болеслав" не достигло соглашения ни с кем из тех, кто был заинтересован в услугах 24-летнего нападающего Николая Комличенко. Сотрудничество с ним будет продолжено", — говорится в сообщении на официальном сайте "Млады".
Комличенко является воспитанником "Краснодара". В минувшем сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии. Его 28 забитых мячей стали рекордными в истории лиги. Контракт нападающего с чешским клубом действителен до лета 2022 года.
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