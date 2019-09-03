Матч КХЛ в Китае на 18-тысячной арене проходит при пустых трибунах

Матч КХЛ между "Куньлунь Ред Стар" и "Салаватом Юлаевым" проходит в Шэнчьжене на 18-тысячной арене. Игра была вынесена на стадион, построенный специально для Универсиады.
Матч не вызвал никакого интереса у зрителей в Китае. Игра проходит при пустых трибунах.
Сезон КХЛ стартовал 1 сентября. В регулярном чемпионате состоялись семь матчей.
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