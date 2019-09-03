Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова прибыл в Абу-Даби, где на выходных состоится поединок его сына. Абдулманап впервые будет присутствовать на бою Хабиба в UFC.
Россиянин встретится с американцем Дастином Порье. На кону поединка будет стоять чемпионский пояс в легком весе.
Ранее все бои Хабиба в UFC состоялись в США. У Абдулманапа проблемы с американской визой, в которой ему отказали в 2015 году. Отец Нурмагомедова будет секундантом Хабиба во время поединка с Порье. Также он выступит помощником во время поединка ещё одного российского бойца Ислама Махачева.
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