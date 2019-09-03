Испанские СМИ назвали причину срыва переговоров между "Барселоной" и "ПСЖ" по трансферу футболиста Неймара. Парижане хотели получить за нападающего 150 млн евро, а также трех футболистов - Ивана Ракитича, Усмана Дембеле и Жан-Клера Тодибо. Игроков хотели взять в аренду.
Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу отказался от таких условий и ушел из комнаты для переговоров.
"Все кончено. Мы не станем посмешищем для всего мирового футбола", - заявил Бартомеу.
Ранее СМИ сообщали, что Неймар остался зол из-за того, что переговоры сорвались. Футболист якобы подрался с одним из партнеров по команде.
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