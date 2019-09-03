"СКА-Хабаровск" в 1/32 финала Кубка России обыграл "Сахалин". Игра состоялась в Южно-Сахалинске и завершилась со счетом 2:0. По голу с пенальти забили Патрик Круз и Магомед Эльмурзаев.
Соперника по следующему раунду хабаровчане узнают во время жеребьевки 4 сентября. Потенциальные противники "СКА-Хабаровск" - "Спартак", "Арсенал", "Оренбург" и "Ахмат".
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