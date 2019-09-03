Экс-футболист "Локомотива" Дмитрий Тарасов в Instagram рассказал о том, что вместе с супругой ждет второго ребенка. Всего у полузащитника это будет третий ребенок. От первого брака у него 10-летняя дочь.
Тарасов женат третий раз. Его избранницей стала вторая вице-мисс России Анастасия Костенко. В июле 2014 года у них родилась дочь.
"Не вижу смысла больше молчать, мечты сбываются", - написал Тарасов, сопроводив запись фотографиями беременной супруги.
Жена Тарасова также высказалась в Instagram: "любовь творит чудеса".
Тарасов в настоящее время находится без клуба, он покинул "Локомотив" в связи с истечением срока контракта по окончании прошлого сезона.
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