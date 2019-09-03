Россиянин Кулиев установил рекорд мира по вису на двух пальцах

Российский спортсмен Рафаэль Кулиев установил мировой рекорд по вису на турнике на двух пальцах. Он показал результат 1 минута 15 секунд с весом 85 кг. Ранее рекорд составлял 47 секунд, но вес спортсмена составлял менее 80 к, сообщает "Байкал Daily".
Рафаэль Кулиев уже трижды устанавливал рекорды России. В первый раз он установил рекорд по подтягиваниям за один подход на двух пальцах. Ему удалось это сделать 16 раз. В конце 2018 года он сделал становую тягу штангой в 120 килограммов одной левой рукой, то есть он из полусогнутого положения потянул гриф с блинами к поясу. В третий раз спортсмен попал в Книгу рекордов России, когда поднял одной рукой человека, весящего 86 килограммов.
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