В понедельник, 2 сентября, в РПЛ закрылось трансферное окно. Клубы приобрели 222 футболиста, потратив на покупки 234,8 млн евро (около 17 млрд рублей). Это второй показатель лиги после сезона-2013/14, когда команды потратили 283,6 млн евро. Заработали на продажах футболистов клубы РПЛ 66,4 млн евро.
Самую крупную сумму на покупки потратил "Зенит", купивший футболистов на 63,7 млн евро (4,5 млрд рублей). Самый дорого футболист летнего трансферного окна - нападающий Малком, которого питерцы приобрели у "Барселоны" за 40 млн евро.
Траты остальных клубов составили:
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