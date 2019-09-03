Клубы РПЛ летом потратили на футболистов 17 млрд рублей

В понедельник, 2 сентября, в РПЛ закрылось трансферное окно. Клубы приобрели 222 футболиста, потратив на покупки 234,8 млн евро (около 17 млрд рублей). Это второй показатель лиги после сезона-2013/14, когда команды потратили 283,6 млн евро. Заработали на продажах футболистов клубы РПЛ 66,4 млн евро.

Самую крупную сумму на покупки потратил "Зенит", купивший футболистов на 63,7 млн евро (4,5 млрд рублей). Самый дорого футболист летнего трансферного окна - нападающий Малком, которого питерцы приобрели у "Барселоны" за 40 млн евро.

Траты остальных клубов составили:

"Спартак" - 39 млн евро,

"Динамо" - 33,7,

"Краснодар" - 26,4,

"Локомотив" - 19,7

ЦСКА - 17,75

"Сочи" - 12,1

"Арсенал" - 3,3,

"Рубин" - 2,2,

"Ахмат" - 1,6,

"Оренбург" - 1,05,

"Урал" - 0,8,

"Ростов" - 0,75,

"Крылья Совтетов" - 0,67,

"Уфа" - 0,29,

"Тамбов" - 0,1.

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