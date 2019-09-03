РПЛ назвала лучший гол августа

Российская премьер-лига (РПЛ) определила лучший гол августа. За номинантов голосовали эксперты организации, телеканала "Матч ТВ", а также болельщики "Вконтакте".



Гол Деспотовича

Эксперты отдали голоса за гол нападающего "Оренбурга" Джордже Деспотовича, который был забит в матче с "Ахматом" (1:2). В тройку лучших вошли мяч защитника "Зенита" Юрия Жиркова в ворота "Спартака" (1:0) и гол форварда "Крыльев Советов" Александра Соболева в ворота "Урала" (3:1).

Деспотович на данный момент забил четыре мяча. Столько же на счету нападающего Артема Дзюбы. Лидирует форвард "Ростова" Элдор Шомуродов (7 голов), на втором месте - Соболев (6 мячей).

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