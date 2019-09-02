МВД проведет проверку из-за жалобы экс-футболистов сборной России

Министр МВД Владимир Колокольцев дал поручение своему заму, начальнику следственного департамента генерал-лейтенанту Александру Романову провести служебную проверку следователей, которые вели дело экс-футболистов сборной России. Ранее иск к ведомству подали Дмитрий Хохлов, Юрий Никифоров, Андрей Каряка и Дмитрий Кириченко.

Бывшие футболисты обвиняют следователей в бездействии и затягивании дела против банка "Замоскворецкий", где спортсмены хранили свои сбережения. Исковые требования составляют 124 млн рублей в общем.

МВД РФ обещает изучить "все имеющиеся материалы", в том числе публикации в СМИ, сообщает "РИА Новости".

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