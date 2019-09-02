Министр МВД Владимир Колокольцев дал поручение своему заму, начальнику следственного департамента генерал-лейтенанту Александру Романову провести служебную проверку следователей, которые вели дело экс-футболистов сборной России. Ранее иск к ведомству подали Дмитрий Хохлов, Юрий Никифоров, Андрей Каряка и Дмитрий Кириченко.
Бывшие футболисты обвиняют следователей в бездействии и затягивании дела против банка "Замоскворецкий", где спортсмены хранили свои сбережения. Исковые требования составляют 124 млн рублей в общем.
МВД РФ обещает изучить "все имеющиеся материалы", в том числе публикации в СМИ, сообщает "РИА Новости".
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