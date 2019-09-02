Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала о своей дочери. 1 сентября девочке исполнилось два года.
"Она громкая и надоедливая, поэтому я не беру ее на матчи. Возможно, со следующего года, когда ей будет три, она сможет столько высидеть на трибуне. Начну с небольших турниров. Посмотрю, что из этого выйдет. Два года назад мне было непросто, но это все равно круто. Но подумать, что я мама, на самом деле странно. Это все еще непривычно для меня", - приводит слова Серены сайт US Open.
Одна из самых титулованных спортсменок мира воспитывает дочь с Алексом Оганяном, создателем сайта Reddit. Пара поженилась в 2017 году.
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