Болельщик "Енисея" объявил голодовку из-за плохой игры команды

Фанат футбольного клуба "Енисей" Константин Литвинов объявил голодовку из-за неудачных результатов команды. Болельщик заявил, что отказывается от еды до тех пор, пока красноярцы не одержат победу.

"Енисей" занимает последнее место в ФНЛ. Команда в 11 матчах набрала 6 очков, одержав только одну победу. Последние три встречи футболисты проиграли.

"Я объявляю голодовку. Следующая игра через неделю, и до нее я буду голодать. Если "Енисей" не выиграет, я продолжу голодовку. Хочу, чтобы футболисты услышали. Помните, из-за вас кто-то голодает. Если вы не будете побеждать, я умру", - заявил Литвинов в YouTube.

Следующий матч "Енисея" в ФНЛ состоится 7 сентября. Соперником команды станет воронежский "Факел".

Читайте также:

Футболисты сборной России поздравили с началом нового учебного года

Тренер "Динамо" Хохлов подал иск к МВД на 29 млн рублей

Корея и КНДР обсуждают детали проведения футбольного матча в Пхеньяне