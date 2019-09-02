Футболисты сборной России выступили с видеообращением к школьникам, у которых сегодня начался новый учебный год. В записи приняли участие Сослан Джанаев, Алексей Ионов, Федор Кудряшов, Дмитрий Баринов и Николай Комличенко.
Игроки готовятся к матчам против Шотландии и Казахстана на базе в Новогорске. Сегодня команда должна собраться в полном составе, а 5 сентября вылететь в Глазго.
Игра с Шотландией состоится 6 сентября, в 19.45. Матч с Казахстаном пройдет в Калининграде 9 сентября (начало - 21.45).
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