Футболисты сборной России поздравили с началом нового учебного года

Футболисты сборной России выступили с видеообращением к школьникам, у которых сегодня начался новый учебный год. В записи приняли участие Сослан Джанаев, Алексей Ионов, Федор Кудряшов, Дмитрий Баринов и Николай Комличенко.



Обращение к школьникам

Игроки готовятся к матчам против Шотландии и Казахстана на базе в Новогорске. Сегодня команда должна собраться в полном составе, а 5 сентября вылететь в Глазго.

Игра с Шотландией состоится 6 сентября, в 19.45. Матч с Казахстаном пройдет в Калининграде 9 сентября (начало - 21.45).

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