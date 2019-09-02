Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов подал иск к МВД на сумму 28,7 млн рублей в качестве компенсации за бездействие следователей. По его мнению, сотрудники министерства саботировали расследование хищений средств вкладчиков в банке "Замоскворецкий". Хохлов потерял 905 тыс. долларов вложений, сообщает "Коммерсант".
Специалист стал участником коллективного иска к МВД. С теми же требованиями к МВД выступили бывшие футболисты Юрий Никифоров, Андрей Каряка и Дмитрий Кириченка. Общая сумма исковых требований составляет 124 млн рублей.
Обращение рассмотрит Замоскворецкий районный суд. Ранее с тем же требованием к МВД выступил Евгений Алдонин. Экс-игрок сборной России хочет вернуть 47,3 млн рублей.
Читайте также:
Корея и КНДР обсуждают детали проведения футбольного матча в Пхеньяне
Олимпийская чемпионка Загитова пошла в 11-й класс
РФС поздравил Черчесова с днем рождения
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Бывает так, что нужно быстро похудеть к какому-то событию. Отпуск, свадьба, выход на красную дорожку. Питьевая семидневная диета хорошо решит эту задачу.
Единая политика в отношении России – "крупное достижение" Европейского союза, считает Эдгар Ринкевич.
В Москве проходит очередная несогласованная акция несистемной оппозиции, организованная Любовью Соболь, не сумевшей зарегистрироваться кандидатом в депутаты Мосгордумы из-за массовой подделки подписей избирателей