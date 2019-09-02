Тренер "Динамо" Хохлов подал иск к МВД на 29 млн рублей

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов подал иск к МВД на сумму 28,7 млн рублей в качестве компенсации за бездействие следователей. По его мнению, сотрудники министерства саботировали расследование хищений средств вкладчиков в банке "Замоскворецкий". Хохлов потерял 905 тыс. долларов вложений, сообщает "Коммерсант".

Специалист стал участником коллективного иска к МВД. С теми же требованиями к МВД выступили бывшие футболисты Юрий Никифоров, Андрей Каряка и Дмитрий Кириченка. Общая сумма исковых требований составляет 124 млн рублей.

Обращение рассмотрит Замоскворецкий районный суд. Ранее с тем же требованием к МВД выступил Евгений Алдонин. Экс-игрок сборной России хочет вернуть 47,3 млн рублей.

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