Корея и КНДР обсуждают детали проведения футбольного матча в Пхеньяне

Чиновники Кореи и КНДР обсуждают проведение отборочного матча чемпионата мира-2022 по футболу. Переговоры проходят с посредничеством Азиатской конфедерации футбола (AFC), сообщает агентство Ренхап. Руководит дискуссией со стороны Кореи министр объединения Ли Сан Мин.

Сборные КНДР и Кореи попали в одну группу в результате жеребьевки. Игра в Пхеньяне должна состояться 15 октября, в Корее - 4 июня 2020 года.

В группе с Кореей и КНДР выступают также Ливан, Туркмения и Шри-Ланка. Победитель квинтета выйдет в третий раунд отборочного турнира. Туда же может попасть вторая команда при условии хорошего результат по сравнению с другими группами.

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