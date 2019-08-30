В Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы. 48 команд узнали соперников, с которыми будут соревноваться осенью. Клубы были разбиты на 12 групп. Из каждой в плей-офф выйдут по двое лучших из квартета.
ЦСКА попал в группу Н и в соперники получил "Лудогорец" (Болгария), "Эспаньол" (Испания) и "Ференцварош" (Венгрия).
"Краснодар" в группе С будет играть с "Базелем" (Швейцария), "Хетафе" (Испания) и "Трабзонспором" (Турция).
Новый сезон турнира стартует 19 сентября, групповой этап завершится 12 декабря. Плей-офф начнется 20 февраля, а финал Лиги Европы состоится в польском Гданьске 27 мая.
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.