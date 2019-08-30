Полицейские применили грубую силу к фанатам "Спартака"

Сотрудники полиции применили силу к двум фанатам "Спартака" перед ответным матчем плей-офф раунда Лиги Европы против "Браги". Игра состоялась в четверг на стадионе "Открытие Арена".



Полиция скрутила фанатов "Спартака"

Видео в сети опубликовал болельщик красно-белых Павел Щербаков. По его словам, один из фанатов на входе зацепил полицейского, после чего к нему применили силу. Второй парень пытался защитить друга, но и он был задержан полицией.

На видео показано, как первый фанат сопротивляется задержанию, а сотрудники втроем ведут его в автобус.

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