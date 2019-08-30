Сотрудники полиции применили силу к двум фанатам "Спартака" перед ответным матчем плей-офф раунда Лиги Европы против "Браги". Игра состоялась в четверг на стадионе "Открытие Арена".
Видео в сети опубликовал болельщик красно-белых Павел Щербаков. По его словам, один из фанатов на входе зацепил полицейского, после чего к нему применили силу. Второй парень пытался защитить друга, но и он был задержан полицией.
На видео показано, как первый фанат сопротивляется задержанию, а сотрудники втроем ведут его в автобус.
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.