Российские волейболистки обыграли Словакию на чемпионате Европы

Женская волейбольная сборная России обыграла команду Словакии на чемпионате Европы. Россиянки нанесли поражение хозяйкам турнира в трех сетах - 3:0 (25:14, 25:9, 25:12).

Для России это четвертая победа в пяти матчах. Ранее команда обыграла Белоруссию, Швейцарию и Испанию. Также россиянки проиграли немкам. Волейболистки заняли второе место в группе D и вышли в 1/8 финала.

Впервые в чемпионате Европы участвуют 24 команды и соревнования проходят сразу в четырех странах.

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