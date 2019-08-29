Российские волейболистки обыграли Словакию на чемпионате Европы

Женская волейбольная сборная России обыграла команду Словакии на чемпионате Европы. Россиянки нанесли поражение хозяйкам турнира в трех сетах - 3:0 (25:14, 25:9, 25:12).
Для России это четвертая победа в пяти матчах. Ранее команда обыграла Белоруссию, Швейцарию и Испанию. Также россиянки проиграли немкам. Волейболистки заняли второе место в группе D и вышли в 1/8 финала.
Впервые в чемпионате Европы участвуют 24 команды и соревнования проходят сразу в четырех странах.
Читайте также:
ЦСКА подписал защитника "Тамбова" Гогуа
Сборная России приехала в Ухань на Кубок мира по баскетболу
Теплая осень поможет улучшить психическое здоровье москвичей
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Глава комитета Верховной рады Украины по международным делам также заявила, что "Московия" - "тюрьма народов".
Заражены также бананы из Бразилии, Колумбии, Перу и Доминиканской республики.