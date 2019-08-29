ЦСКА подписал защитника "Тамбова" Гогуа

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков рассказал о том, что защитник Седрик Гогуа стал футболистом ЦСКА. Сегодня игрок прошел медосмотр для армейцев, сделка была завершена, сообщает "Чемпионат".

Ранее 25-летний ивуариец выступал в Финляндии, Сербии, Латвии, Казахстане, а также играл за "СКА-Хабаровск". Тамбовчане подписали футболиста 1 июля этого года. Игрок провел пять матчей в РПЛ, в которых забил два мяча.

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