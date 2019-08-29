Сборная России прибыла в китайский Ухань, где проведет матчи первого группового этапа Кубка мира. Тренерский штаб команды отцепил от основного состава Александра Платунова из "Пармы" и Артема Забелина из "Автодора".
Всего в составе команды 12 баскетболистов:
защитники: Евгений Бабурин ("Нижний Новгород") Михаил Кулагин (ЦСКА, Москва), Григорий Мотовилов ("Спартак-Приморье", Владивосток), Андрей Сопин (МБА, Москва), Виталий Фридзон ("Локомотив-Кубань", Краснодар);
форварды: Семен Антонов (ЦСКА, Москва), Андрей Воронцевич (ЦСКА, Москва), Андрей Зубков ("Зенит", Санкт-Петербург), Сергей Карасев ("Химки"), Никита Курбанов (ЦСКА, Москва);
центровые: Евгений Валиев ("Химки") и Владимир Ивлев ("Локомотив-Кубань").
31 августа сборная России сыграет против команды Нигерии, 2 сентября - с Кореей, а 4 сентября - с Аргентиной.
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