"Ростов" согласился погасить долг перед Бердыевым

Палата по разрешению споров РФС сняла запрет на регистрацию новых футболистов с "Ростова". Ранее он был наложен за долг донского клуба перед бывшим тренером Курбаном Бердыевым и его штабом.
"Удовлетворить ходатайство АО "ФК "Ростов" о замене запрета на регистрацию новых футболистов, примененного в соответствии с решением Палаты по разрешению споров РФС от 20 августа 2019 года, на альтернативную обеспечительную меру — внесение на счет РФС денежных средств (по заявлению тренера по футболу Бердыева К. Б. в отношении АО "ФК "Ростов" г. Ростов-на-Дону о взыскании задолженности по трудовому договору)", — говорится в сообщении.
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