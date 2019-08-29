"Зенит" пошутил над собой перед жеребьевкой Лиги чемпионов

Пресс-служба "Зенита" пошутила над собственной командой перед жеребьевкой Лиги чемпионов. Питерцы попали в первую корзину как чемпион шестой страны в таблице коэффициентов УЕФА.

Компанию "Зениту" составили "Ливерпуль", "Челси", "Манчестер Сити", "Бавария", "ПСЖ", "Барселона" и "Ювентус".

"Клуб, который все хотят во время жеребьевки Лиги чемпионов", - говорится в сообщении "Зенита" в Twitter.

Жеребьевка начнется сегодня в 19.00. От России в турнире также принимает участие "Локомотив".

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