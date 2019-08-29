Эвандер Кейн обеспокоен расизмом и тем, что хоккей - белый вид спорта

Хоккеист "Сан-Хосе Шаркс" Эвандер Кейн выразил обеспокоенность тем, что в НХЛ существует проблема расизма. По словам темнокожего спортсмена, хоккей остается белым видом спорта, а его самого постоянно называют "баскетболистом".
"Это происходит постоянно, но все просто игнорируют. Это расизм, и это проблема. В других видах спорта на проблеме ставят акцент. У нас легче проблему игнорировать, потому что, давайте признаем: хоккей - белый вид спорта. Тем не менее в лиге есть чернокожие и другие меньшинства. Пришло время обратить на это внимание", - написал Кейн в Instagram.
Кейн ранее выступал за "Атланту Трешерз", "Виннипег" и "Баффало". В НХЛ он провел 649 матчей, в которых набрал 410 (216+194) очков.
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