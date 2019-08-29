Жена Овечкина: Саша - зверь, но дома даже памперсы научился менять

Анастасия Шубская, жена Александра Овечкина, рассказала об отношениях мужа с сыном. Год назад в семье хоккеиста родился сын Сергей.

"У Саши с сыном какая-то невероятная связь. Даже его первым словом было "папа". У мужа очень много различных командировок и проектов, но он постоянно с сыном на связи. Если есть 30 свободных минут, всегда едет к нему. Это на льду Овечкин - зверь, а дома - нежный, добрый, заботливый и даже памперсы научился менять", - заявила Анастасия в интервью журналу Hello.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Он завоевал Кубок Стэнли, а также восемь раз - "Моррис Ришар Трофи". Этот приз вручается лучшему снайперу сезона.

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