"Краснодар" заработал в Лиге чемпионов 5 млн евро, но мог больше

"Краснодар" смог заработать за участие в Лиге чемпионов 5 млн евро. Такая сумма положена клубу за выход в плей-офф раунд квалификации турнира, где "быки" проиграли греческому "Олимпиакосу" (0:4, 1:2).

Вместе с тем, краснодарцы могли рассчитывать на большую сумму. Только за выход в групповой турнир команда получила бы 15,5 млн евро. Кроме того, УЕФА платит клубам за результаты. Победа оценивается в 2,7 млн евро, ничья - в 0,9 млн евро.

Также существуют выплаты за 10-летний клубный рейтинг УЕФА и за продажу ТВ-прав. По оценке СМИ, это могло принести "Краснодару" около 6 млн евро.

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