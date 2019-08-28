"Справедливая Россия" отозвала жалобу в Верховный суд на Шипулина

"Справедливая Россия" отозвала иск в Верховный суд по вопросу снятия кандидата на довыборах в Госдуму Антона Шипулина, представляющего "Единую Россию", сообщает пресс-служба СР. 21 августа Свердловский областной суд отклонил иск кандидата Алексея Коровкина, который утверждал, что бывший биатлонист скрыл информацию о ценных бумагах немецкого Commerzbank.

Бумаги были приобретены Шипулиным на основании договора брокерского обслуживания 12 июля. Позже "Справедливая Россия" направила апелляционную жалобу в Верховный суд России по вопросу снятия Шипулина с довыборов в Госдуму.

"Кандидат в депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия", фельдшер выездной бригады скорой помощи из Новой Ляли отозвал из Верховного суда апелляционную жалобу по вопросу снятия с выборов своего оппонента - экс-биатлониста и кандидата в депутаты Госдумы от партии "Единая Россия" Антона Шипулина", - говорится в сообщении.

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