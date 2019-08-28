В Кремле прокомментировали дело полицейских и волейболистки

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с 17-летней волейболисткой, которая обвиняет двух полицейских в Анапе в принуждении к интимной близости.

- Не считают ли в Кремле поступающие сводки о таких преступлениях следствием ощущения тотальной безнаказанности у полицейских? - задали журналисты "Медузы" вопрос Пескову.

- Я не склонен таким образом ставить вопрос, - ответил Песков. - Я считаю, что вы ситуацию передергиваете. Упомянутые вами случаи изнасилования абсолютно неприемлемы, отвратительны. Но не нужно это связывать с полицейскими. Преступления совершают, если это доказано судом, граждане. И вот эти действия граждан против других граждан, естественно, являются возмутительными, недопустимыми. Конечно, здесь наказание должно находить того, кто этот проступок совершил. Мы с вами не можем объективно говорить, угрожали ли они, чем угрожали и какие именно обстоятельства того или иного происшествия. Наверняка это нужно выяснять в результате соответствующего разбирательства. Поэтому все-таки давайте дождемся того, как появятся результаты этих разбирательств.

Отметим, по сведениям девушки, в ночь на понедельник полицейские застали ее на пляже во время близости с молодым человеком. Парня сотрудники ППС отпустили, а девушку якобы заставили вступить в интимную связь, угрожая отделом по делам несовершеннолетних. Позже спортсменка рассказала все тренеру, который оповестил полицию.

Против полицейских возбуждено уголовное дело по статье 133 ч. 2 УК РФ (понуждение несовершеннолетней к действия сексуального характера). Региональный главк МВД уволил сотрудников по отрицательным мотивам. Наказание понесут такж непосредственные руководители сотрудников ППС.