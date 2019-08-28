Лыжник Бессмертных: в России сегодня ты король, а завтра мелочь ищешь

Российский лыжник Александр Бессмертных высказал свое мнение о жизни в России. Спортсмен заявил, что многие в нашей стране находятся не на своих местах, поэтому он не собирается идти в депутаты после завершения карьеры.

"Одна из главных проблем в нашей стране: люди, которые не понимают, как это работает. Человек в шахту никогда не спускался, а руководит ею. Люди сидят не на своих местах. Я это не голословно говорю — у меня отец шахтер.

Я вроде чего-то добился, но могу и грузчиком пойти. Кто-то скажет — ты куда? Я отвечу: а чего такого? Я не исключаю, что такое может произойти. Все мы люди, все мы знаем, в какой стране живем, что с человеком здесь все может случиться. Сегодня ты — король мира, а завтра на хлебушек мелочь по карманам ищешь. Езжу я сейчас на очень хорошей машине. А судьба заставит — пересяду спокойно на не очень хорошую. Это не проблема. От этого ведь ничего во мне лично не изменится. Ну, скажут какие-то люди: "О, докатился". Ну, и хрен с ними", - заявил Бессмертных в комментарии для sports.ru.

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