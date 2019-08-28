Российские баскетболисты обыграли испанцев перед Кубком мира

Сборная России по баскетболу победила Испанию в товарищеской игре. Встреча проходила в Китае и завершилась со счетом 74:55.
Сборная России завершает подготовку к чемпионату мира. Турнир пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября.
Национальная команда сыграет в одной группе с Аргентиной, Нигерией и Кореей.
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