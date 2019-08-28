"Барселона" проведет презентацию нападающего Неймара 29 августа, в четверг. Переговоры между каталонским клубом и "ПСЖ" должны завершиться сегодня, сообщает El Chiringuito TV.
По сведениям испанских СМИ, "Барса" уже заготовила форму с фамилией Неймара. Также футболист должен записать обращение к болельщикам, в котором извинится перед фанатами за переход в "ПСЖ".
В прошлом сезоне Неймар провел 28 матчей в составе парижан, забил 23 гола и отдал 13 голевых передач. По данным transfermarkt, трансферная стоимость нападающего составляет 180 миллионов евро. Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год.
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