Месси пропустит один месяц из-за травмы

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси не сможет помочь своей команде как минимум следующий месяц. Аргентинец получил травму икроножной мышцы в ходе предсезонной подготовки.
Месси уже пропустил матч первого тура чемпионата Испании против "Атлетика" (0:1) и "Бетиса" (5:2). СМИ на этой неделе сообщили, что форвард приступил к тренировкам, но восстановление игрока затягивается.
В ближайший месяц "Барса" проведет еще пять игр. Каталонцы в чемпионате Испании встретятся с "Осасуной", "Валенсией", "Гранадой", "Вильярреалом" и "Хетафе".
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