Один из старейших футбольных клубов исключен из чемпионата Англии

Футбольный клуб "Бери" исключен из Английской футбольной лиги (EFL). Причиной такого вердикта организации стало то, что команда не смогла решить свои финансовые проблемы или найти нового покупателя, сообщает Reuters.

"Бери" выступал в третьем по силе английском дивизионе. Клуб вел переговоры о покупке компанией C& N Sporting Risk Limited, но инвестор отказался от сделки за несколько часов до крайнего срока.

Клуб выступал в лиге с 1894 года. Команда дважды выиграла Кубок Англии. "Бери" стал первым, кто был исключен из лиги с 1992 года. Еще одному клубу - "Болтону" - дали две недели, чтобы исправить финансовое положение.

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