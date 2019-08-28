В Англии тренер скончался на поле после первой победы своей команды

В Англии с футбольным тренером Джимом Пейси произошел трагический случай. Специалист умер сразу после матча его команды "Слифорд Рейнджерс" против "Бригг Таун".

Пейси выбежал на поле, чтобы отпраздновать первую победу команды во взрослом футболе. Затем он возвращался в раздевалку и рухнул на газон. Несмотря на усилия скорой помощи, спасти тренера не удалось.

"Мы все опустошены. Хотим передать нашу любовь и соболезнования его семье и попросить, чтобы их не беспокоили в это тяжелое время. Покойся с миром Джим Пейси, настоящая легенда футбольного клуба "Слифорд", - приводит заявление клуба Lincolnshire Live.

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