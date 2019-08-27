"Барселона" надеется оформить трансфер Неймара сегодня

Сегодня состоится очередной раунд переговоров между "Барселоной" и "ПСЖ" по трансферу нападающего Неймара. Французский клуб будет представлять президент Нассер Аль-Хелаифи, каталонцев - генеральный директор Оскар Грау.

В "Барселоне" надеются, что о трансфере можно будет договориться уже сегодня, сообщает Marca.

Неймар выступал за "Барсу" на протяжении четырех сезонов. Он провел 186 матчей, в которых забил 105 мячей. За "ПСЖ" бразилец отыграл два года, принял участие в 52-х матчах и забил 51 гол.

В 2017 году парижане купили игрока за 222 млн евро, что стало рекордом. По последней информации "ПСЖ" сейчас требует 100 млн и двух футболистов.

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