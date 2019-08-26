Олимпийский чемпион попал в ДТП с автобусом в Кении

Двукратный олимпийский чемпион в беге на 800 метров Дэвид Рудиша из Кении попал в автомобильную аварию. Машина Рудишы столкнулась с рейсовым автобусом, когда 30-летний легкоатлет направлялся домой в Килгорис, сообщает kenyans.co.ke. Никто в этой аварии не пострадал.

"В субботу ночью я выжил в дорожной аварии в Кероке по пути домой в Килгорис после лобового столкновения с автобусом. Со мной все в порядке, я не получил повреждений", - написал Рудиша на своей странице в Twitter.

Легкоатлет был доставлен в больницу, где у него не было обнаружено никаких переломов. Спортсмен жаловался только на боль в нижних конечностях и груди. Затем Рудиша был выписан из больницы.

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