УЕФА назначил итальянских судей на матч "Спартак" - "Брага"

УЕФА назвал судейскую бригаду на ответный матч Лиги Европы между "Спартаком" и "Брагой". Игра состоится 29 августа в Москве и начнется в 20.15.

Главным арбитром встречи станет итальянец Давид Масса. Ассистентами 38-летнего судьи будут Фабио Прети и Стэфано Алассио, резервным арбитром назначен Фабрицио Паскуа.

Масса работает на международном уровне с 2014 года. За свою карьеру арбитр дважды судил матчи с участием российских клубов: в 2018 году московский "Локомотив" на выезде уступил на групповом этапе Лиги чемпионов "Порту" (1:4), в том же году "Краснодар" на своем поле сыграл вничью во встрече 1/16 финала Лиги Европы с немецким "Байером" (0:0).

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