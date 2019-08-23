Латыпов завоевал бронзу на ЧМ по летнему биатлону

Российский биатлонист Эдуард Латыпов выиграл бронзу в суперспринте на чемпионате мира по летнему биатлону. Победителю он уступил 31,6 секунды, допустив три промаха.

Первое место занял Тимофей Лапшин, который представляет Корею. Серебро у словенца Клемента Бауэра.

В первую десятку вошли еще два российских биатлониста: Вадим Филимонов занял пятое место (6 промахов; +51,4 секунды), Александр Поварницын финишировал седьмым (4 промаха; +52,8). Семен Сучилов расположился на 21-м месте (7 промахов; +1.44,7).

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