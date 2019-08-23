Хоккеист Кузнецов лишен бронзы чемпионата мира-2019

Хоккеист Евгений Кузнецов лишен бронзовой медали чемпионата мира-2019. Ранее стало известно, что игрок сборной России сдал положительный допинг-тест. В его крови нашли кокаин.

В соответствии с нормами Международной федерации хоккея спортсмен, нарушивший антидопинговые правила, дисквалифицируется с утратой всех медалей, очков и призов, полученных по итогам соревнования. Дисквалификация к команде может быть применена, если будет установлено, что более двух членов команды нарушили антидопинговые правила во время турнира.

Соответственно, в связи с дисквалификацией Евгения Кузнецова сборная команда России по хоккею не утрачивает место и медали по результатам чемпионата мира ИИХФ 2019 года, сообщает "Чемпионат".

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