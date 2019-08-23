Кузнецов согласился постоянно проходить тест на наркотики в США

НХЛ сделал заявление по поводу ситуации с хоккеистом Евгением Кузнецовым. Ранее Международная федерация хоккея (ИИХФ) дисквалифицировала игрока на четыре года за положительный допинг-тест на кокаин.

В НХЛ отметили, что лига не считает кокаин веществом, которое влияет на спортивные результаты. Кроме того, Кузнецов согласился периодически проходить тест на наркотики.

"Данное действие является употреблением наркотиков, что требует незамедлительного вмешательства, разбирательства и принудительного лечения.

Мистер Кузнецов обратился за помощью и готов стать участником реабилитационной программы, которую совместно организуют НХЛ и Ассоциация игроков. Он также готов регулярно проходить повторные тесты", - говорится в заявлении НХЛ.

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