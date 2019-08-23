Клуб третьего дивизиона чемпионата Норвегии "Юнкерен" заключил контракт с футболистом по имени Лионель Месси. 16-летний игрок раньше носил имя Даниэль Аре Кнутсен, но решил поменять его под впечатлением от игры своего кумира.
"У меня был план поменять свое имя на некоторое время, и Лионель Месси - мой самый большой кумир. Хочу сказать, что я стараюсь изо всех сил, чтобы играть по-своему. Можно увидеть некоторые сходства с ним, но мой талант, вероятно, не так велик, как у него", - цитирует норвежца VG.
В клубе шутят, что теперь им необходимо найти футболиста с именем Криштиану Роналду. Пока же Месси будет играть в молодежной команде "Юнкерена".
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