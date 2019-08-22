"Наполи" проявляет интерес к футболисту Чалову

Нападающий ЦСКА Федор Чалов заинтересовал итальянский "Наполи", сообщает Offside Squad. Пока армейцам не поступало официальное предложение от неаполитанского клуба, но скауты присутствовали на играх Чалова.

В конце летнего трансферного окна в Англии Чалов мог перейти в "Кристал Пэлас", однако переход так и не состоялся. Ранее сообщалось, что за Чаловым активно следят "Монако", "Лацио" и "Валенсия".

Чалов является воспитанником армейцев. Футболист с 2016 года провел за ЦСКА 90 матчей, в которых забил 32 мяча.

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