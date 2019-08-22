Тренер женской сборной России по волейболу Сержио Бузато отправится с командой на чемпионат Европы. Ранее специалиста обвинили в проявлении расизма.
После финального свистка матча с Корей итальянец растянул пальцами веки, показывая узкие глаза. В корейской команде это посчитали оскорблением и проявлением расизма. Сам тренер заявил, что тем самым показал, что команда пробилась на Олимпиаду в Японию.
Чемпионат Европы пройдет в Турции, Польше, Венгрии и Словакии с 23 августа по 8 сентября.
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