Бузато, которого обвиняют в расизме, поедет со сборной России на Евро

Тренер женской сборной России по волейболу Сержио Бузато отправится с командой на чемпионат Европы. Ранее специалиста обвинили в проявлении расизма.

После финального свистка матча с Корей итальянец растянул пальцами веки, показывая узкие глаза. В корейской команде это посчитали оскорблением и проявлением расизма. Сам тренер заявил, что тем самым показал, что команда пробилась на Олимпиаду в Японию.

Чемпионат Европы пройдет в Турции, Польше, Венгрии и Словакии с 23 августа по 8 сентября.

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