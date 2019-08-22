Картонная фигура Сутормина оказалась дороже самого футболиста

Казанский "Рубин" продал картонную копию хавбека Алексея Сутормина за 85 тысяч рублей. Вырученные деньги пойдут на выплаты академиям и клубам, за которые выступал Сутормин, сообщает пресс-служба казанцев.

Алексей Сутормин в конце июня перешел из "Оренбурга" в казанский "Рубин", а уже в начале июля было объявлено, что 25-летний полузащитник стал игроком "Зенита". Во вторник стало известно, что в обоих случаях официальная стоимость трансфера составила 50 тысяч рублей.

Ранее Сутормин выступал за "Строгино", "Волгарь", "Оренбург". Футболист в 204 матчах забил 51 гол.

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