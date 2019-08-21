Казанский волейбольный клуб "Зенит" представил альтернативную форму на новый сезон. Болельщики с сегодняшнего дня могут купить футболки с изображением традиционного татарского угощения чак-чака.
"Зенит" является десятикратным чемпионом России, восьмикратным обладателем Кубка России, а также шестикратным победителем Лиги чемпионов. В прошлом сезоне команда заняла второе место во внутреннем чемпионате, уступив золото "Кузбассу".
Новый сезон волейбольного чемпионата России начнется 26 октября. В турнире примут участие "Кузбасс", "Зенит" Спб, "Локомотив", "Урал", "Динамо-ЛО", "Енисей", "Самотлор", "Зенит-Казань", "Факел", "Белогорье", "Динамо" Москва, "Нова", "Газпром-Югра" и "Нижний Новгород".
Фото: ВК "Зенит" (Казань)
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