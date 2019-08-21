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РФС запретил "Ростову" регистрировать новичков из-за долга Бердыеву

Спорт » Командные виды » Футбол print

Палата по разрешению споров РФС запретила "Ростову" регистрировать новичков. Причина запрета - долг клуб перед бывшим тренерским штабом Курбана Бердыева.

РФС удовлетворил заявление Бердыева, Ивана Данильянца и Александра Мацюры. Сумма задолженности не называется. Запрет будет снят после того, как "Ростов" погасит долги перед специалистами.

Бердыев работал с "Рубином" с 2001 по 2013 год, после чего ушел в "Ростов". Вернулся в Казань специалист в 2017 году, но прежних успехов не имел. 

Тренер привел команду к двум чемпионствам - в 2008 и 2009 годах. Кроме того, казанцы успешно выступали в Лиге чемпионов. Всего под руководством Бердыева "Рубин" провел 478 матчей.

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Темы рпл футбол фк ростов курбан бердыев
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