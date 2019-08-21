Боломбой, как и Швед с Мозговым, не поможет России на Кубке мира

Центровой сборной России Джоэл Боломбой не поможет команде на Кубке мира-2019 в Китае. Баскетболист получил травму стопы. Врач команды Роман Абежлилов подтвердил информацию для "СЭ".

Ранее стало известно, что турнир пропустят лидеры команды - центровой Тимофей Мозгов и защитник Алексей Швед. Также наша национальная команда потеряла из-за различных повреждений Дмитрия Хвостова, Ивана Ухова и Артема Клименко. Все это существенно усложняет задачу выступления россиян на главном турнире года.

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