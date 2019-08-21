"Матч ТВ" анонсировал трансляцию первой игры раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против между португальской "Брагой" и московским "Спартаком". На сайте телеканала появилась запись о том, что трансляция начнется 22 августа в 21.35 по московскому времени.
По сведениям "СЭ", "Матч ТВ" договорился с компанией Sport TV о правах на трансляцию. Ответная игра в Москве будет показана телеканалом, так как ранее права передал "Спартак".
На прошлой неделе вокруг игры "Порту" - "Краснодар" (2:3) произошел скандал. Телеканал анонсировал трансляцию игры, но за 5 минут до начала отменил ее. Позже "Матч ТВ" и "Порту" обвинили друг друга в срыве трансляции.
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