Российский ходок Бакулин дисквалифицирован на 8 лет за допинг

Российский ходок Сергей Бакулин получил дисквалификацию за допинг. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отстранила спортсмена на 8 лет. Дисквалификация отсчитывается с 3 апреля 2019 года.
Все результаты 32-летнего спортсмена с 20 мая 2018 года по 3 апреля 2019 года аннулированы. В апреле он был отстранён от участия в соревнованиях в связи с «использованием запрещенного вещества/метода».
В январе 2015 года Российское антидопинговое агентство дисквалифицировало Бакулина на 3 года и 2 месяца за нарушение антидопинговых правил.В марте 2016 года Спортивный арбитражный суд аннулировал все результаты Сергея с 25 февраля 2011 года по 24 декабря 2012 года. Спортсмен был лишён золотой медали чемпионата мира 2011 года.
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