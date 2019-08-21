Футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду заявил, что клубы переплачивают за игроков. В этом году нападающий перестал быть самым дорогим португальцем. 19-летний нападающий "Бенфики" Жоау Фелиш перешел в "Атлетико" за 126 млн евро.
"Сейчас в футболе сложно что-то просчитать. Индустрия совсем не та, что раньше. Клубы делают большую ставку на потенциал. Любой игрок может стоить 100 млн, ничего не демонстрируя при этом. В футболе все больше денег. Даже вратарь может стоить 80 млн. Я с этим не согласен, но мы в этом мире живем", - приводит Marca слова Роналду.
Жоау Фелиш выступал за основной состав "Бенфики" на протяжении сезона-2018/19. Футболист в 43-х играх забил 20 мячей.
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