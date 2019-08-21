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"Спартак" уже в Португалии, где готовится к матчу с "Брагой"

Спорт » Командные виды » Футбол print

"Спартак" в ночь на среду прибыл в Португалию, где состоится первый матч плей-офф раунда квалификации Лиги Европы против "Браги". За день до этого красно-белые провели игру с ЦСКА, в которой одержали победу со счетом 2:1.

Столичная команда отправилась в Португалию с хорошим настроением. Игра с "Брагой" состоится в четверг и начнется в 21.45 по московскому времени. В воскресенье "Спартак" отправится в Самару, где проведет поединок с "Крыльями Советов", а 29 августа снова встретится с "Брагой", но уже в Москве на "Открытие Арене".

Красно-белые могут стать вторым участником группового турнира Лиги Европы от России. Ранее в эту стадию попал ЦСКА. 

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